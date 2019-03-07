У США запідозрили Китай у завищенні темпів зростання економіки, - FТ

За словами аналітиків, у китайських органів влади є стимул спотворювати офіційну статистику заради винагород

Аналитики вашингтонского Института Брукингса полагают, что рост ВВП Китая в статистических отчетах в последние несколько лет завышался примерно на 2 процентных пункта ежегодно, в результате чего он де-факто оказался на 12% меньше официальных оценок. Об этом сообщает издание Financial Times.

Так, по словам аналитиков, у китайских органов власти есть стимул искажать официальную статистику ради вознаграждений за достижение целей по росту и инвестициям.

"Национальное бюро статистики Китая (НБС) корректирует данные, предоставляемые местными органами власти, для расчета ВВП на национальном уровне. Корректировки, сделанные НБС, составляют в среднем 5% от ВВП страны с середины 2000-х годов", - отмечает издание.

Указано, что исследование охватывает временной промежуток с 2008 по 2016 год, и в нем не приводится оценка роста ВВП Китая по итогам прошлого года. Авторы использовали данные о сборе НДС, чтобы скорректировать исторический ряд роста ВВП Китая. Данные аналитиков свидетельствуют, что официальная статистика по росту номинального ВВП завышалась на 1,7 п.п. из года в год, в результате чего к концу 2016 года он оказался примерно на 12% больше реального.

Исследователи отмечают, что в реальном выражении рост ВВП за тот же период был завышен на 2 п.п. Помимо этого, государственные статистики завышали объем инвестиций в китайскую экономику (в 2016 году он оказался на 7 п.п. ниже официальных данных), а также объем промышленного производства.

Напомним, ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мирового ВВП в 2019 году с 3,5% до 3,3%.

Как писало РБК-Украина ранее, Китай в этом году рассчитывает на темпы роста экономики до 6-6,5% ВВП. Власти Китая в текущем году планируют увеличить расходы на национальную оборону на 7,5% - до 1,19 трлн юаней. Это более 177,6 млрд долларов.

Добавим, рост реального валового внутреннего продукта Китая в 2018 году составил 6,6%. Агентство Reuters отмечало, что в 2018 году экономика Китая показала самый медленный годовой прирост с 1990 года.