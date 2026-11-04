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США заподозрили Израиль во лжи по поводу планов Ирана, - NYT

11:32 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
США заподозрили Израиль во лжи по поводу планов Ирана, - NYT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Израиль передал США разведданные о том, что Иран рассматривает сценарий использования химического оружия против своих противников на Ближнем Востоке. Однако эта информация спровоцировала новый раскол в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как удалось узнать СМИ, предупреждение из Тель-Авива вызвало беспокойство у части американских чиновников, тогда как другие отнеслись к нему с серьезным скептицизмом.

Некоторые представители американских властей считают, что переданная информация является частью кампании давления со стороны правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ее цель - убедить администрацию Дональда Трампа возобновить масштабные военные операции против Ирана.

В то же время другие чиновники убеждены, что эти сообщения нельзя игнорировать. Они напоминают о недавних предупреждениях относительно подготовки Ирана к атакам на американские интересы.

Часть разведывательных данных Израиль также передал представителям стран Персидского залива. Однако некоторые из них усомнились в том, что Тегеран действительно разрабатывает планы по применению химического оружия. По их мнению, Израиль пытается склонить США и их союзников к возвращению к более активной фазе боевых действий.

Важно отметить, что обвинения в адрес Ирана в связи с наличием химического оружия или намерениями его разработать звучат со стороны США уже несколько десятилетий. Еще в 2003 году Тегеран признал, что во время ирано-иракской войны 1980-х годов развивал соответствующий военный потенциал, однако заверил, что впоследствии отказался от него.

В то же время в последние годы в ежегодных открытых оценках американской разведки отмечалось, что Иран, вероятно, стремится продолжать исследования и разработки в сфере химического оружия.

Сам Тегеран отрицает наличие у него таких вооружений. Ранее иранские власти называли подобные обвинения психологической операцией, которую якобы проводят Израиль и лично Биньямин Нетаньяху.

Кстати, недавно издание Axios раскрыло, какие сценарии рассматривает Трамп относительно войны на Ближнем Востоке.

Также стало известно, что в настоящее время Катар продвигает новый мирный план для США и Ирана.

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