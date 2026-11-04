США запідозрили Ізраїль у брехні щодо планів Ірану, - NYT

Ізраїль передав США розвіддані про те, що Іран розглядає сценарій використання хімічної зброї проти своїх противників на Близькому Сході. Однак ця інформація лише спровокувала новий розкол у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як вдалося дізнатися ЗМІ, попередження від Тель-Авіву спровокувало занепокоєння в частини американських чиновників, тоді як інші поставилися до них із серйозним скептицизмом.

Деякі представники американської влади вважають, що передана інформація є частиною кампанії тиску з боку уряду прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Її мета - переконати адміністрацію Дональда Трампа відновити масштабні військові операції проти Ірану.

Водночас інші чиновники переконані, що ці повідомлення не можна ігнорувати. Вони нагадують про нещодавні попередження щодо підготовки Ірану до атак на американські інтереси.

Частину розвідувальних даних Ізраїль також передав представникам країн Перської затоки. Однак деякі з них засумнівалися в тому, що Тегеран дійсно розробляє плани застосування хімічної зброї. На їхню думку, Ізраїль намагається схилити США та союзників до повернення до активнішої фази бойових дій.

Що важливо розуміти, звинувачення на адресу Ірану щодо наявності хімічної зброї або намірів її розробити лунають з боку США вже кілька десятиліть. Ще у 2003 році Тегеран визнав, що під час ірано-іракської війни 1980-х років розвивав відповідний військовий потенціал, однак запевнив, що згодом відмовився від нього.

Водночас в останні роки у щорічних відкритих оцінках американської розвідки зазначалося, що Іран, імовірно, прагне продовжувати дослідження та розробки у сфері хімічної зброї.

Сам Тегеран заперечує володіння такими озброєннями. Раніше іранська влада називала подібні звинувачення психологічною операцією, яку нібито проводять Ізраїль та особисто Біньямін Нетаньягу.