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Бомбардировки, сделка или давление: Axios раскрыло, какие сценарии рассматривает Трамп по Ирану

14:26 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Науменко
Бомбардировки, сделка или давление: Axios раскрыло, какие сценарии рассматривает Трамп по Ирану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США пока не спешат возобновлять боевые действия против Ирана, оставляя простор для переговоров. В то же время в Вашингтоне рассматривают три сценария дальнейшего противостояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в интервью Axios.

Трамп заявил, что не видит необходимости спешить с решением о возобновлении боевых действий. По его словам, США уже нанесли серьезный ущерб иранской экономике, а население страны устало от ситуации.

"Так или иначе, мы что-то сделаем, но спешить некуда. Мы взорвали их экономику. У них нет денег, нет бензина, и их народ уж очень устал от этого", - сказал американский президент.

Он также заверил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, и сейчас они проходят хорошо. В то же время Трамп считает, что иранская сторона пытается подтолкнуть США к более быстрому заключению соглашения.

По словам президента, Иран заинтересован в договоренностях больше, чем когда-либо раньше.

Какие три сценария по Ирану рассматривает Трамп

По информации Axios, в команде американского президента сформировались три лагеря с разными взглядами на то, как Вашингтону действовать дальше.

Первый сценарий – договориться с Ираном.

Этот подход поддерживают вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный посланник Белого дома Стив Виткофф. Они призывают Трампа продолжать переговоры и искать возможность заключить соглашение.

Их аргумент состоит в том, что возобновление боевых действий может не дать желаемого результата и не изменить ситуацию к лучшему.

По данным источников издания, дипломатический путь также поддерживает большинство стран Персидского залива. Они уже сообщили о своей позиции американскому президенту.

Второй сценарий – восстановить военные удары.

На таком варианте настаивают премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны США Пит Хэгсет.

Они считают, что Тегерану нельзя доверять на переговорах, а также рассчитывать на то, что он будет выполнять возможные договоренности. Поэтому, по их мнению, США должны завершить противостояние военным путем, а не полагаться на дипломатию.

Третий сценарий – усилить экономическое давление.

Эту позицию, по информации Axios, продвигают министр финансов США Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и госсекретарь Марк Рубио.

Они советуют Трампу пока не возобновлять боевые действия, но и не торопиться с заключением соглашения. В то же время предлагают сохранить нынешнюю ситуацию и продолжать экономическое давление на Иран.

В частности, Рэтклифф убеждал президента, что подобная стратегия может заставить Тегеран пойти на большие уступки. Другое возможное последствие – обострение внутренней нестабильности в стране, которое, по его оценке, может подтолкнуть граждан к восстанию.

Напомним, ранее в США уже обсуждали возможность возобновления военной операции против Ирана, чтобы вынудить Тегеран вернуться к переговорам. По данным The Atlantic, Пентагон представил Дональду Трампу несколько сценариев дальнейших действий: от коротких ударов на несколько часов до масштабной кампании, которая может занять недели.

В то же время, дипломатические контакты между сторонами продолжаются. 1 ноября катарские посредники завершили очередной раунд переговоров по прекращению войны, после чего начал распространяться новый проект мирного предложения.

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