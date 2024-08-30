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США заказали производство ракет Javelin на 1,3 млрд долларов: сколько передадут Украине

Пятница 30 августа 2024 01:20
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США заказали производство ракет Javelin на 1,3 млрд долларов: сколько передадут Украине Фото: противотанковые ракетные комплексы Javelin (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Крупные компании Lockheed Martin и Raytheon получили от армии США заказы на производство противотанковых реактивных комплексов Javelin на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. Часть этих ракет должна быть предоставлена Украине в рамках оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" и RTX.

Американская армия заключила контракт на 2024 финансовый год на производство ракет Javelin с Javelin Joint Venture (JJV). Кроме ракет, речь идет также о сопутствующем оборудовании и услугах на указанную выше сумму.

Отмечается, что сейчас это самый крупный контракт на производство Javelin, и соглашение является частью контракта на производство бессрочных поставок и неопределенного количества (IDIQ), который первоначально был заключен в мае прошлого года.

В заявлении совместного предприятия производителей указывается, что в прошлом году JJV начало наращивать производство, чтобы увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год до конца 2026 года.

Как уточняет "Голос Америки", по этому контракту более 4 тысяч ракет Javelin будут отправлены Штатами в Украину для пополнения запасов данного вооружения в ВСУ.

Производство "Джавелинов" и передача Украине

Javelin разрабатывается и производится JJV между Raytheon в Тусоне (штат Аризона), и Lockheed Martin в Орландо (штат Флорида).

На сегодняшний день JJV изготовил более 50 тысяч ракет Javelin и более 12 тысяч командных пусковых установок многоразового использования.

Эти ракеты для ПТРК Javelin входят в большинство пакетов оборонной помощи от США.

Так, напомним, что объявленный 23 августа американский пакет для Украины включает более 10 000 противобронированных систем Javelin.

Ранее сообщалось, что еще весной 2023 года в Пентагоне заявили о намерении модернизировать предприятия для ускорения производства Javelin и Stinger.

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