В США заморозили программу для украинских беженцев U4U

В американском ведомстве рассказали, что оно "приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке". Это объясняется исполнительным указом от 20 января "Защита наших границ".

Отмечается, что сейчас прием заявок заморожен до момента, пока USCIS не рассмотрит все запросы, которые уже были поданы.

Украинские беженцы в США

По данным СМИ, по состоянию на март 2023 года по программе U4U в США приехало более 118 тысяч граждан Украины. Кроме того, еще около 25 тысяч украинцев попали в США в начале широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году, перейдя границу в Штаты со стороны Мексики.

Данные издания "Голос Америки" указывают на то, что в США количество иммигрантов за последние несколько лет является "рекордным в истории". Сейчас оно "превосходит большой иммиграционный бум на рубеже XIX-ХХ веков".

Программа United for Ukraine

Программа "Единение ради Украины" (United for Ukraine, U4U) предоставляет возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами США, приехать в Штаты и временно находиться в стране в течение 2 лет.

Украинцы, участвующие в программе U4U, должны иметь спонсора в США, который соглашается оказывать им финансовую поддержку во время их пребывания в Штатах.

Первым шагом в процессе "Единения ради Украины" является подача спонсором из США заявления по форме I-134А "Онлайн-запрос на участие в программе в качестве спонсора и право на финансовую поддержку" в USCIS.

Затем правительство США проверит спонсора, чтобы убедиться, что оно способно финансово поддерживать лицо, которое соглашается спонсировать.

Что предшествовало

На днях американское издание The New York Times писало, что Министерство национальной безопасности США приостановило программу U4U. Также указывалось, что по данной программе запросы о предоставлении убежища временно не будут рассматриваться.

Напомним также 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ под названием "Защита наших границ". Среди прочего, там содержалось поручение откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в Штаты, и остановить программы по предоставлению убежища, которые противоречат политике Вашингтона.

Как писало The New York Times, среди списка программ, которые планировалось приостановить, есть инициатива времен бывшего президента США Джо Байдена "Единение ради Украины", которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в Соединенные Штаты, если у них были финансовые спонсоры. По данным правительства, на сентябрь 2023 года по программе в страну въехали более 150 тысяч украинцев.

К слову, с 24 января в группах для украинцев в США пользователи массово оставляли сообщения о том, что их родственникам или знакомым, которых они должны были принять в США о программе U4U, приходили отказы в разрешении на въезд. Многих следовавших в США украинцев новые требования миграционного ведомства застали буквально в пути.

Добавим, что Совет украинских христианских церквей штата Вашингтон обратился к Трампу с просьбой не останавливать программы для беженцев из Украины, в частности программы U4U и TPS (Temporary Protected Status).

Тут следует добавить, что 12 января стало известно, что в США продлили на 18 месяцев действие временного защищенного статуса (TPS) для граждан Украины, находящихся в США из-за российской широкомасштабной военной агрессии.