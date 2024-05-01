США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП: в чем ее особенность

Что известно об Iron Fist

Отметим, активную систему защиты Iron Fist разработали в Израиле. Она предназначена для того, чтобы защищать технику от противотанковых ракет, и реактивных гранат.

Система отслеживает потенциальную угрозу при помощи радаров, а затем уничтожает выпущенные по технике ракеты.

Напомним, о передаче Украине первых Bradley стало известно еще в апреле прошлого года. Их еще называют легкими танками.

Более детально о таких БМП - в материале РБК-Украина.

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