США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП: у чому її особливість

Що відомо про Iron Fist

Зазначимо, активну систему захисту Iron Fist розробили в Ізраїлі. Вона призначена для того, щоб захищати техніку від протитанкових ракет, та реактивних гранат.

Система відстежує потенційну загрозу за допомогою радарів, а потім знищує випущені по техніці ракети.

Нагадаємо, про передачу Україні перших Bradley стало відомо ще у квітні минулого року. Їх ще називають легенькими танками.

Більш детально про такі БМП - у матеріалі РБК-Україна.

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