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Російський "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи

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Росія, Понеділок 28 лютого 2022 06:06
Російський "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи Російський Аерофлот скасував всі рейси в Європу (aeroflot.ru)
Автор: Наталья Скороход

Російський авіаперевізник "Аерофлот" скасував всі рейси в Європу з 28 лютого. Компанії доведеться повернути гроші пасажирам за квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, що цитують заяву компанії.

Компанія заявила, що у зв'язку з обмеженнями повітряного простору з 28 лютого призупиняє всі рейси в Європу.

"У зв'язку з обмеженнями повітряного простору, введеними європейською владою, "Аерофлот" призупиняє з 28 Лютого 2022 року і до подальшого повідомлення польоти по мережі європейських маршрутів", - йдеться в заяві.

Перевізник запропонував клієнтам, які вже купили квитки в Європу, оформити повернення коштів за місцем покупки проїзного документа.

Нагадаємо, що Євросоюз закрили небо для російських літаків. Причиною рішення стала війна Росії в Україні.

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