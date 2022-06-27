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США закриють для компаній, що підтримують РФ, доступ до американських технологій

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Вашингтон, Понеділок 27 червня 2022 12:32
США закриють для компаній, що підтримують РФ, доступ до американських технологій Фото: санкції проти Росії (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

США планують закрити компаніям, що підтримують Росію, доступ до американських технологій, у тому числі напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Білого дому.

За даними Адміністрації президента США, експорт зі Штатів до Росії за кілька місяців скоротився на 97%.

При цьому скільки компаній потраплять до списку санкцій, не уточнюється. США також мають намір запровадити блокуючі санкції проти російських військових держкомпаній, а також дослідницьких організацій, що працюють у сфері оборони.

Також наголошується, що аналогічні санкції американська влада має намір запровадити проти осіб, які допомагають Росії в ухиленні від сплати податків.

"Імпорт у Росію товарів з усього світу може впасти на 40%. Заводи по всій Росії борються за підтримку виробництва. ВВП Росії, ймовірно, скоротиться на двозначне число, інфляція підніметься до більш ніж 20%, у Росії проблеми з виплатами за облігаціями, і Росія вперше за більш як сторіччя оголосила дефолт за своїм суверенним обов'язком", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузія може брати участь у схемі, яка використовується для обходу санкцій проти російської нафти.

Повідомлялося, що російські танкери продовжують постачати нафту в порти Європи в обхід санкцій. Схема стала можливою завдяки реєстрації компаній на Кіпрі та ОАЕ, що ускладнює виявлення їхніх власників.

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