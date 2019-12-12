США уклали торговельну угоду "першої фази" з Китаєм, - Reuters

Також повідомляється, що сьогодні, 12 грудня, президент Дональд Трамп повинен був зібратися зі своїми провідними торговими радниками, де обговорювалися деталі угоди.

Трамп також написав у Twitter, що угода з Китаєм "дуже близько".

"Підходимо дуже близько до великої угоди з Китаєм. Вони цього хочуть, ми теж", - написав президент США.

РБК-Україна також писало, що Китай сподівається найближчим часом укласти "першу фазу" торгової угоди з США. Як повідомили в міністерстві торгівлі Китаю, Пекін сподівається, що йому вдасться укласти торгову угоду із США, яка задовольнить обидві сторони.

При цьому в Китаї висловили готовність скасувати імпортні мита на деякі соєві боби і постачання свинини зі Сполучених Штатів Америки. Китайське уряд заявив, що таке рішення ґрунтується на заявках окремих фірм щодо імпорту соєвих бобів і свинини.

Крім цього повідомлялося, що у США допускають підписання першої частини торгової угоди з Китаєм до кінця 2019 року. За словами старшого радника президента США Дональда Трампа Келліана Конвея, "перша фаза" торгової угоди знаходиться на стадії оформлення.