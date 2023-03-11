ЕС усилит контроль над реэкспортом подсанкционных товаров в Россию, - Bloomberg

Европейский Союз потребует усилить контроль в странах, в которых наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях против Украины.

Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран "Большой семерки" в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля. Но поставки из ЕС и G7 в такие страны, как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие стран Восточной Европы и Центральной Азии, резко выросли. В свою очередь вырос экспорт из этих стран в Россию.

По данным источников издания, цель запроса на усиленный мониторинг - определить, попадают ли подсанкционные товары в Россию. По словам одного из источников, запрос, который будет включать в себя расширение отслеживания и сбора информации о торговых потоках, будет применяться к сотням подпадающих под санкции товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

ЕС и его союзники в настоящее время все больше внимания уделяют затыканию любых лазеек и предотвращению обхода последовательных раундов санкций, которые они ввели. США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы ограничить торговые потоки с Россией.

В этом месяце Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию, но сохраняются опасения, что товары, проданные на турецкий рынок, в конечном итоге могут быть реэкспортированы, сказал один из источников.

При этом президент США Джо Байден глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Вашингтоне заявили об углублении работы по соблюдению санкций, "чтобы закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину.

"В рамках этого мы вместе предпринимаем новые шаги, чтобы нацелиться на дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы подорвать поддержку войны России из любого уголка мира, где она идентифицирована", - говорится в заявлении.