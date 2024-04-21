ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США призвали ЕС снизить налог на доходы от замороженных активов России

Вашингтон, Воскресенье 21 апреля 2024 14:29
UA EN RU
США призвали ЕС снизить налог на доходы от замороженных активов России Фото: США предлагают ЕС снизить налог на прибыль от активов РФ (sputnik.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

США призвали Евросоюз снизить налог на прибыль от замороженных российских активов в европейских банках. Это должно позволить выручить больше денег для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как рассказало Financial Times, на Западе до сих пор не пришли к согласию о том, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. США выступают за полную конфискацию российских денег, в то время как ЕС хочет помогать Украине за счет прибыли от замороженных активов России.

Поэтому на прошлой неделе, как пишет Financial Times, США предложили европейским партнерам привлечь десятки миллиардов евро для Украины путем обеспечения кредитов под залог будущих доходов от замороженных активов РФ. Достичь согласия по этой идее планируют на саммите лидеров G7 в Италии в июне.

В то же время заместитель советника по вопросам национальной безопасности США Дейлип Сингх объяснил Financial Times, что такой механизм может предусматривать выпуск облигаций бизнесу или заем одним или несколькими правительствами G7, который будет погашен в первую очередь за счет процентного дохода от замороженных активов РФ. В рамках этой инициативы Европа может получить для Украины около 50 млрд долларов.

Но, по словам Сингха, чтобы эта идея сработала, критически важно "максимизировать годовой процентный доход" от замороженных российских активов. А для этого европейские партнеры должны уменьшить налог. Если это будет сделано, то, как посчитал Сингх, процентные доходы от активов РФ могут вырасти до 5 млрд евро в год.

"Мы должны максимизировать каждый евро из этих обездвиженных резервов во благо Украины", - подчеркнул Сингх.

Конфискация активов РФ для Украины

Напомним, страны G7 уже длительное время обсуждают механизм использования активов РФ для поддержки Украины. Собственные механизмы нарабатывались и в Европейском союзе. Вопрос российских активов был одним из главных на саммите министров иностранных дел G7 на этой неделе, но согласие не было достигнуто. Поэтому вопрос российских активов теперь рассмотрят лидеры G7 на саммите в июне.

Кроме того, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий конфисковать подсанкционные российские активы в США и передать их Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Евросоюз Конфискация имущества Российская Федерация
NEWS
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил