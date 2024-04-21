США закликали ЄС зменшити податок на прибутки від заморожених активів Росії

США закликали Євросоюз зменшити податок на прибутки від заморожених російських активів в європейських банках. Це має дозволити виручити більше грошей для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як розповіло Financial Times, на Заході досі не дійшли згоди щодо того, як використовувати заморожені російські активи на підтримку України. США виступають за повну конфіскацію російських грошей, тоді як ЄС хоче допомагати Україні коштом прибутків від заморожених активів Росії.

Тому минулого тижня, як пише Financial Times, США запропонували європейським партнерам залучити десятки мільярдів євро для України шляхом забезпечення кредитів під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів РФ. Дійти згоди щодо цієї ідеї планують на саміті лідерів G7 в Італії цього червня.

Водночас заступник радника з питань національної безпеки США Дейліп Сінгх пояснив Financial Times, що такий механізм може передбачати випуск облігацій бізнесу або позику одним або декількома урядами G7, яка буде погашена в першу чергу коштом процентного доходу від заморожених активів РФ. В рамках цієї ініціативи Європа може отримати для України близько 50 млрд доларів.

Але, за словами Сінгха, щоб ця ідея спрацювала, критично важливо "максимізувати річний процентний дохід" від заморожених російських активів. А для цього, європейські партнери мусять зменшити податок. Якщо це буде зроблено, то, як порахував Сінгх, процентні доходи від активів РФ можуть зрости до 5 млрд євро на рік.

"Ми повинні максимізувати кожен євро з цих знерухомлених резервів на благо України", - наголосив Сінгх.