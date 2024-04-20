Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Палате представителей.

В США приняли закон о REPO. Среди прочего он предоставляет возможность президенту США передавать Украине арестованные российские активы.

По словам посла Украины в Штатах Оксаны Маркаровой, документ предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором будет указано каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании.

Закон о REPO позволит передать Украине до 8 млрд долларов арестованных российских активов.

Напомним, что в Конгрессе США сегодня, 20 апреля, тоже будут голосовать за помощь Украине. Детальнее о том, чего ждать - можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также рассказывало детали относительно закона о REPO.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.