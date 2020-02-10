США зацікавлені, щоб Росія зазнала поразки на Донбасі, - екс-посол

Сполучені Штати Америки (США) разом із Україною зацікавлені, щоб Російська Федерація зазнала поразки на Донбасі. Про це заявив екс-посол США в Україні Джон Гербст, передає "Радіо Свобода".

Гербст на зустрічі з українськими політиками зазначив, що "США пройшли непростий період імпічменту у США".

"Але навіть у цей період фракції республіканців і демократів ухвалювали у Конгресі рішення щодо військової підтримки України та щодо санкцій проти "Північного потоку-2". Після завершення імпічменту труднощів стало значно менше, американська підтримка України лише зростає. США мають спільні з Україною інтереси: ми зацікавлені в тому, щоб Москва зазнала поразки на Донбасі, а також, щоб Україна відновила територіальну цілісність включно з Донбасом і Кримом", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що США та Україна в рамках спільної місії виконають спостережний політ над територією Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.