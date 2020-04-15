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В США зафіксували новий антирекорд по смертності від коронавірусу

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 11:02
В США зафіксували новий антирекорд по смертності від коронавірусу

Всього в Америці жертвами коронавіруса стали понад 26 тисяч осіб

У США за минулу добу, 14 квітня, жертвами коронавірусу стали 2407 осіб, що є антирекордом для країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometers.

Всього за минулу добу в США коронавірус підтвердили у 26 945 осіб. На даний момент кількість інфікованих COVID-19 складає 614 246 осіб. З них 26 064 померли. Вилікувались 38 820 пацієнтів.

Зазначимо, у США найбільша кількість інфікованих коронавірусом в світі. На даний момент у всіх країнах заразилися COVID-19 понад 2 млн чоловік.

Раніше РБК-Україна писало, що США починають розслідування обставин появи і поширення коронавіруса з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Також повідомлялося, що США припиняють фінансування ВООЗ. За словами президента США Дональда Трампа, ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. Раніше Трамп виступав з критикою на адресу ВООЗ у зв'язку з роботою в інтересах Китаю".

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