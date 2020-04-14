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США проведуть розслідування ролі Китаю і ВООЗ в ситуації з коронавірусом

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 10:57
США проведуть розслідування ролі Китаю і ВООЗ в ситуації з коронавірусом
Іллюстративне фото (maxpixel.net)

Рон Джонсон заявив про цілі США в даному розслідуванні

США починають розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, Комітет з внутрішньої безпеки і урядових питань Сенату Конгресу США мають намір вивчити обставини появи і поширення вірусу в Китаї і на те, чи були достатні зусилля Пекіна і ВООЗ, щоб стримати його подальше розповсюдження.

Голова комітету Рон Джонсон у вівторок заявив про цілі США в даному розслідуванні.

"Де все це почалося? Мала місце передача інфекції від тварини до людини? Чи стався витік з лабораторії в Китаї, де, наприклад, з самими благими цілями могла йти розробка ліків від інших типів коронавірусів? Ми також повинні вивчити, яку роль зіграла ВООЗ в приховуванні інформації про появу вірусу", - сказав він.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що винні в поширенні коронавірусу COVID-19 понесуть відповідальність, але в першу чергу необхідно зосередитися на відновленні світової економіки.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВООЗКитайрозслідуванняСенат СШАКоронавірус
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