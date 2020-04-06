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У США очікують різке зростання числа смертей від коронавіруса в найближчі дні

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 03:10
У США очікують різке зростання числа смертей від коронавіруса в найближчі дні
Ілюстративне фото (freepik)

Ускладнення ситуації очікують на території всієї країни

Керівники американських органів охорони здоров'я заявили в неділю, що в найближчий тиждень США зіткнуться з шокуючим числом смертей від коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Головний санітарний лікар США Джером Адамса стверджує, що це буде найважча і сумна тиждень" у житті більшості американців".

"Це буде наш Перл-Харбор, наше 11 вересня, тільки на цей раз події не будуть локалізовані. Це буде відбуватися по всій країні", - додав він.

У США від коронавіруса вже померло понад 9100 осіб. Офіційні особи прогнозують, що загальна кількість померлих внаслідок епідемії може скласти 100-240 тисяч. Моделі поширення вірусу показують, що число загиблих різко зростає в найближчі 7-9 днів.

РБК-Україна писало, що США направлять додатково тисячі військових для допомоги штатам у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл заявила, що морги міста переповнені і більше не приймають тіла померлих від захворювання COVID-19.

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