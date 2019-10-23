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У США затримали екс-віце-президента Олімпійського комітету Росії

Новини » Політика    23.10.2019 - 09:36
У США затримали екс-віце-президента Олімпійського комітету Росії
Фото: Ахмед Билалов (facebook com gazetaru)

Імміграційна та митна поліція США взяли Білалова під варту

Колишній віце-президент Олімпійського комітету Росії Ахмед Билалов затриманий американськими імміграційними агентами в своєму будинку в Санні-Айлс Біч (штат Флорида). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Miami Herald.

Як наголошується, імміграційна та митна поліція США взяли Білалова під варту рано вранці у вівторок.

Прес-секретар Інтерполу у Вашингтоні, а також імміграційна та митна поліція не коментують це затримання.

Повідомляється, що в період підготовки до Олімпіади-2014 в Сочі за фактами виявлених зловживань з боку керівництва ВАТ "Курорти Північного Кавказу", витрачання понад 275 млн рублів всупереч інтересам держави, а також їх розкрадання, МВС порушило кримінальну справу проти гендиректора ВАТ "КСК" Ахмеда Білалова.

Нагадаємо, Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства повідомив, що Росія може бути відсторонена від участі в літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх в 2020 році в Токіо.

Крім того, Міжнародний олімпійський комітет вимагає від Росії повернення 24 медалей. Російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Відзначається, що повернуті тільки п'ять медалей.

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