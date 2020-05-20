У США затримали двох осіб у справі про втечу екс-глави Nissan в Ліван

У Сполучених Штатах затримали двох осіб у справі про втечу колишнього глави Nissan Motor Карлоса Гона з Японії в Лівії. Затриманими виявилися колишній спецназівець Майкл Тейлор і його син Пітер Тейлор.

Про це повідомляє Reuters.

За версією федеральної прокуратури в Массачусетсі, Тейлори допомогли Гону бігти в Ліван.

Японія в січні поточного року видала ордер на арешт Тейлорів і ще одного чоловіка, причетного, на думку влади, до втечі Гону. Яким чином вони допомагали бізнесменові втекти, не уточнюється.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу в Ліван. Він заявив, що не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії.

Пізніше Інтерпол видав "червоне повідомлення" Лівану на арешт екс-президента Nissan Карлоса Гона. При цьому влада Лівану заявили, що не мають договору про видачу з Японією.

Крім того, до втечі Гону причетний колишній співробітник американського спецназу. Втеча готувався протягом декількох місяців за участю колишнього "зеленого берета" США Майкла Тейлора, який на цей час є співробітником приватної компанії, що займається питаннями безпеки.