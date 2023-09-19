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В США запрет TikTok поддержали генпрокуроры девяти штатов

США, Вторник 19 сентября 2023 07:14
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В США запрет TikTok поддержали генпрокуроры девяти штатов Фото: генпрокуроры из 18 штатов поддержали запрет TikTok (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Группа из 18 генеральных прокуроров из разных штатов поддержала попытку Монтаны о запрете китайского приложения для коротких видео TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генеральные прокуроры штатов Вирджиния, Джорджия, Аляска, Юта, Индиана, Небраска, Айова, Кентукки и Южная Дакота заявили, что иски от китайской компании должны быть отклонены судьей.

"TikTok намеренно участвует в обманчивой бизнес-практике, побуждающей лиц делиться конфиденциальной личной информацией, к которой может легко получить доступ Коммунистическая партия Китая, а также потому, что платформа вредит детям в Монтане", - говорится в заявлении.

Запрет TikTok в США

Штат Монтана стал первым в США, запретившим TikTok. Губернатор Грег Джианфорте подписал соответствующий закон. Согласно которому, 1 января 2024 года магазинам приложений Google и Apple запретят предлагать TikTok на территории штата. За каждое нарушение TikTok Монтана может наложить штраф в размере 10 000 долларов.

Стоит отметить, что американские законодатели собирали подписи, чтобы предоставить президенту Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США, однако это застопорилось.

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