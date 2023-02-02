США не запретили союзникам поставки F-16 Украине, - CNN

Если в начале войны в Вашингтоне полагали, что передача современных военных самолетов спровоцирует президента России Владимира Путина на нежелательную эскалацию, то теперь эта позиция поменялась, говорят источники телеканала.

По их словам, трудности с передачей F-16 Киеву в основном логистические, а также связаны со сложностью управления, на обучение которому может потребоваться долгое время.

Пентагон рассматривает просьбу Украины об истребителях как рассчитанную на долгую перспективу. А возможный срок оценивает в годы, а не месяцы.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны США со скептицизмом и недовольством отнеслись к отказу президента США Джо Байдена передавать Украине истребители F-16.

Напомним, что Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Нидерланды заявили, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины. Однако никаких запросов страна еще не получала.

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