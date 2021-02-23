Військовий переворот в М'янмі: США ввели санкції проти двох генералів
Сполучені Штати ввели санкції проти двох членів військової хунти М'янми. Також США пригрозили подальшими діями через державного перевороту.
Про це пише Reuters.
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів заявило, що цей крок був націлений на генерала Маунг Маунг Кьяу, який є головнокомандувачем ВПС, генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, колишнього начальника штабу армії і командувача однієї із спецоперацій збройних сил. бюро, які контролюють операції з столиці Нейпьидо.
"Військові повинні змінити свої дії і терміново відновити демократично обраний уряд, інакше міністерство фінансів без коливань зробить подальші дії", - йдеться в заяві міністерства.
Держсекретар США Ентоні Блінкен повторив загрозу.
"Ми без вагань зробимо подальші дії проти тих, хто чинить насильство і пригнічує волю народу", - йдеться в заяві Блинкена.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть зробити додаткові дії проти лідерів військового перевороту в Країні.
Як відомо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще ряд членів керівництва М'янми.