В ООН назвали число загиблих з початку протестів в М'янмі

В результаті придушення протестів силовиками в М'янмі загинуло більше 50 людей. Мітинги тривають з 1 лютого.

Про це повідомляють Новини ООН .

За її словами, за останні дні в М'янмі було заарештовано 1200 осіб. Також в країні ввели обмеження на користування інтернетом.

В ООН осудиждают використання силовиками М'янми надмірної сили, зазначивши, що це призводить до загибелі і поранень людей.

Спецпосланець Генерального секретаря по М'янмі Крістін Шранер-Бургенер заявила, що в ході силового розгону акцій протесту в М'янмі в середу загинули 38 людей .

Раніше в ООН засудили ескалацію насильства проти протестів у М'янмі і закликали військових негайно припинити застосування сили проти мирних протестувальників.

Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах.