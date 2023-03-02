В США арестовали двух американцев за помощь России

Сегодня, 2 марта, два американца были арестованы в США из-за отправки авиационных технологий в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, они были задержаны за отправку американских авиационных технологий в Россию.

"Двое граждан США были арестованы в Канзас-Сити", - заявил представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

Напомним, ЕС меняет подход к санкциям против России.

США в свою очередь расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний.

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