В США арестовали двух американцев за помощь России
Фото: США арестовали двух граждан за помощь России (GettyImages)
Сегодня, 2 марта, два американца были арестованы в США из-за отправки авиационных технологий в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Двое граждан США были арестованы в Канзас-Сити", - заявил представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод.
По его словам, они были задержаны за отправку американских авиационных технологий в Россию.
Напомним, ЕС меняет подход к санкциям против России.
США в свою очередь расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний.
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