В США заарештували двох американців за допомогу Росії
Фото: США заарештували двох громадян за допомогу Росії (GettyImages)
Сьогодні, 2 березня, двох американців було заарештовано в США через відправку авіаційних технологій до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Двоє громадян США були заарештовані в Канзас-Сіті ", - заявив представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод.
За його словами, вони були затримані за відправку американських авіаційних технологій до Росії.
Нагадаємо, ЄС змінює підхід щодо санкцій проти Росії.
США своєю чергою розширили санкції проти РФ та внесли у "чорний список" понад 60 компаній.
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