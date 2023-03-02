В США заарештували двох американців за допомогу Росії

Фото: США заарештували двох громадян за допомогу Росії (GettyImages)

Сьогодні, 2 березня, двох американців було заарештовано в США через відправку авіаційних технологій до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Двоє громадян США були заарештовані в Канзас-Сіті ", - заявив представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод. За його словами, вони були затримані за відправку американських авіаційних технологій до Росії.