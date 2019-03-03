США та Південна Корея завтра почнуть спільні навчання

Метою навчань стане відпрацювання військових операцій на Корейському півострові

Вашингтон и Сеул вместо отмененных учений Key Resolve и Foal Eagle проведут совместные военные учения под названием "Альянс". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея и Командование объединенных сил Южной Кореи и США, совместные военные учения стран под названием "Альянс" состоятся в период с 4 по 12 марта 2019 года.

Отмечается, что главной целью учений будет отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Добавим, что 27 февраля во вьетнамском Ханое состоялся саммит лидеров США и Северной Кореи. Саммит был завершен досрочно, так как стороны не смогли достичь согласия в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Позже стало известно, что причиной провала переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном могло стать требование американской стороны закрыть секретную базу по обогащению урана, которая находится близ Пхеньяна.