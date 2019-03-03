США і Південна Корея вирішили припинити спільні навчання

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Навчання Key Resolve і польові Foal Eagle було вирішено припинити

Сполучені Штати Америки (США) і Південна Корея вирішили припинити ряд спільних командно-штабних навчань. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на агентство Yonhap.

Вчення Key Resolve і польові Foal Eagle було вирішено припинити з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.

Повідомляється, що дане рішення було прийнято в ході телефонної розмови Міністра оборони Південної Кореї і виконуючого обов'язки міністра оборони США.

"Рішення альянсу щодо коригування навчань відображає очікування обох країн підтримати дипломатичні зусилля по зниженню напруженості та досягненню повної денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея має блискуче економічне майбутнє, якщо дві країни укладуть угоду, але не має ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю.

РБК-Україна писало, що на саміті за участю лідерів Північної і Південної Кореї сторони досягли угоди про повну денуклеаризацію Корейського півострова.