США і Південна Корея вирішили припинити спільні навчання

Навчання Key Resolve і польові Foal Eagle було вирішено припинити

Соединенные Штаты Америки (США) и Южная Корея решили прекратить ряд совместных командно-штабных учений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Учения Key Resolve и полевые Foal Eagle было решено прекратить с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Сообщается, что данное решение было принято в ходе телефонного розговора Министра обороны Южной Кореи и исполняющего обязанности министра обороны США.

"Решение альянса относительно корректировки учений отражает ожидания обеих стран поддержать дипломатические усилия по снижению напряженности и достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея имеет блестящее экономическое будущее, если две страны заключат сделку, но не имеет никакого экономического будущего с ядерным оружием.

РБК-Украина писало, что на саммите с участием лидеров Северной и Южной Кореи стороны достигли соглашения о полной денуклеаризации Корейского полуострова.