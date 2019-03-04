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США та Південна Корея почали військові навчання


У цьому році проведуть менш масштабні навчання, ніж зазвичай

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея начали совместные военные учения, которые в этом году менее масштабные, чем обычно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указано, что учения под названием "Альянс" будут проводить до 12 марта.

Планируется, что они заменят маневры Key Resolve и Foal Eagle и сфокусируются на стратегическом, операционном и тактическом аспектах военных операций.

Отметим, Министерство обороны США сообщило, что Штаты и Южная Корея решили не проводить Key Resolve и Foal Eagle для снижения напряжения и чтобы "поддержать дипломатические попытки для достижения завершения денуклеаризации на Корейском полуострове". При этом некоторые западные чиновники выразили обеспокоенность из-за прекращения учений, заявив, что это может снизить военную готовность в случае очередного обострения отношений с Пхеньяном.

Штаты и Южная Корея более десяти лет проводили маневры с участием тысяч военнослужащих.

Напомним, вчера анонсировалось, что Вашингтон и Сеул вместо отмененных учений Key Resolve и Foal Eagle проведут совместные военные учения под названием "Альянс".

Как писало РБК-Украина ранее, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Так, 27 февраля во вьетнамском Ханое состоялся саммит лидеров США и Северной Кореи. Однако он завершился досрочно, так как стороны не смогли достичь согласия в вопросе денуклеаризации полуострова.

Позже стало известно, что причиной провала переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном могло стать требование США закрыть секретную базу по обогащению урана, которая находится близ Пхеньяна.

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