США та Південна Корея завтра почнуть спільні навчання

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Метою навчань стане відпрацювання військових операцій на Корейському півострові

Вашингтон та Сеул замість скасованих навчань Key Resolve і Foal Eagle проведуть спільні військові навчання під назвою "Альянс". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея та Командування об'єднаних сил Південної Кореї та США, спільні військові навчання країн під назвою "Альянс" відбудуться у період з 4 по 12 березня 2019 року.

Зазначається, що головною метою навчань буде відпрацювання стратегічних, операційних і тактичних аспектів військових операцій на Корейському півострові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Південна Корея вирішили припинити спільні військові навчання Key Resolve і Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострову.

Додамо, що 27 лютого у в'єтнамському Ханої відбувся саміт лідерів США та Північної Кореї. Саміт був завершений достроково, так як сторони не змогли досягти згоди в питанні денуклеаризації Корейського півострову.

Пізніше стало відомо, що причиною провалу переговорів між президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином могла стати вимога американської сторони закрити секретну базу зі збагачення урану, яка знаходиться поблизу Пхеньяну.