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Уиткофф надеется, что разговор Трампа с Путиным сдвинет вопрос мира в Украине

Воскресенье 18 мая 2025 18:23
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Уиткофф надеется, что разговор Трампа с Путиным сдвинет вопрос мира в Украине Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что запланированный разговор лидеров США и РФ будет успешным и сдвинет с места вопрос мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.

"Я верю, что у президента (США Дональда Трампа - ред.) будет успешный телефонный разговор с (главой Кремля - ред.) Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать здесь... Поэтому я предоставляю возможность двум лидерам принять это решение", - сказав Уиткофф.

При этом на уточняющий вопрос, хочет ли Россия "слишком многого" на переговорах (о чем ранее заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс), спецпредставитель Трампа уклонился от ответа.

"Я считаю, что это очень сложный конфликт, который не должен был произойти. Я полностью согласен с президентом Трампом в этом отношении", - заявил он.

Также Уиткофф заявил, что между Украиной и Россией много ненависти, и поэтому стороны занимают определенные позиции, а задача президента США Дональда Трампа - сузить это "широкое пространство между сторонами".

"И я думаю, в какой-то степени мы это сделали... Я думаю, понедельник во многом определит, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры", - резюмировал спецпредставитель Трампа.

Трамп позвонит Путину и Зеленскому

Напомним, вчера Дональд Трамп написал в соцсетях, что проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Они будут говорить о прекращении войны в Украине, а также обсудят вопросы торговли.

После этого Трамп наберет президента Украины Владимира Зеленского, а затем вместе с ним, будет говорить с различными странами-членами НАТО.

Американский лидер выразил надежду, что переговоры станут шагом к прекращению огня.

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