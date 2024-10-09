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США и арабские страны ведут переговоры о всеобъемлющем прекращении огня, - СМИ

Среда 09 октября 2024 03:02
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США и арабские страны ведут переговоры о всеобъемлющем прекращении огня, - СМИ Фото: США и страны Ближнего Востока пытаются договориться о прекращении огня (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты и арабские страны начали тайные переговоры с Ираном о всеобъемлющем прекращении огня на всех фронтах в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал 12.

Отмечается, что Израиль пока не участвует в этой инициативе, однако высокопоставленные израильские чиновники были о ней проинформированы.

Пока непонятно, как эти усилия повлияют на ситуацию в Секторе Газа, которая более сложная, чем другие фронты. Причиной является намерение Израиля продолжать боевые действия даже после потенциального соглашения об освобождении заложников и требование ХАМАСа вывести израильские войска в любом соглашении.

"Сейчас мы находимся в позиции силы, прекращение огня будет на наших условиях, включая отход («Хезболлы». - ред.) за реку Литани и демонтаж всех военных объектов "Хезболлы" в районах вблизи границы", - сказал один из высокопоставленных израильских чиновников.

"Хезболла" изменила позицию

Тем временем представители ливанской группировки "Хезболла" больше не требуют перемирия в Секторе Газа в качестве условия для достижения перемирия в Ливане.

Заместитель лидера группировки Наим Кассем разорвал эту связь в своем телевизионном выступлении во вторник, 8 октября, пообещав продолжать поддерживать ХАМАС и палестинцев в их борьбе с Израилем.

Кассем, ставший высшим должностным лицом "Хезболлы" после ликвидации израильтянами Хасана Насраллы, заявил, что поддерживает усилия спикера ливанского парламента Набиха Берри по обеспечению перемирия - без выдвижения каких-либо предварительных условий.

"Мы поддерживаем политическую деятельность, которую возглавляет Берри под названием прекращение огня. Если враг (Израиль) продолжит свою войну, то все решит поле боя", - сказал Кассем.

Двумя днями ранее двое должностных лиц "Хезболлы" низшего ранга также говорили о перемирии в Ливане, не связывая его с Сектором Газа. Официально группировка о смене позиции не заявляла.

Ливанский чиновник на условиях конфиденциальности сообщил агентству Reuters, что "Хезболла" изменила свою позицию из-за ряда факторов. В частности, из-за массового перемещения людей из главных районов проживания сторонников шиитской группировки на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута.

По словам чиновника, это также связано с усилением наземной кампании Израиля и возражениями касательно позиции "Хезболлы" со стороны некоторых ливанских политических игроков.

Добавим, что с тех пор, как "Хезболла" начала запускать ракеты через ливанскую границу на следующий день после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, официальные представители "Хезболлы" регулярно заявляли, что не остановятся, пока Израиль не завершит войну в Секторе Газа.

Обострение на Ближнем Востоке

1 октября армия Израиля начала военную операцию против боевиков группировки "Хезболла" на юге Ливана. Ее цель - отбросить ливанских боевиков от границы с Израилем.

В конце сентября израильская армия ликвидировала лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Также сообщается о вероятном убийстве преемника Насраллы Хашима Сафиддина.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об убийстве двух преемников Насраллы и серьезном ослаблении позиций "Хезболлы".

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