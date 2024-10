Армия Израиля ликвидировала двух преемников лидера "Хезболлы" Насралли, - Нетаньяху

Глава правительства обнародовал видеозапись через несколько часов после того, как заместитель лидера "Хезболлы" после ряда убийств израильтянами высших командиров, заявил об "открытых дверях" для переговоров по прекращению огня.

"Мы ослабили возможности "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого (Хасана) Насраллу, его замену и замену его замены. Сегодня "Хезболла" слабее, чем она была в течение многих, многих лет", - сказал Нетаньяху, не назвав имен двух последних.

Агентство напомнило, что не сразу стало понятно, кого премьер имел в виду под "заменой замены", поскольку на днях сообщалось лишь о вероятном убийстве только одного преемника Насраллы - Хашема Сафиддина.

This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn