Армия Израиля ликвидировала двух преемников лидера "Хезболлы" Насралли, - Нетаньяху
Армия Израиля нанесла серию авиационных ударов по Ливану, в результате которых были убиты два преемника ликвидированного ранее лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава правительства обнародовал видеозапись через несколько часов после того, как заместитель лидера "Хезболлы" после ряда убийств израильтянами высших командиров, заявил об "открытых дверях" для переговоров по прекращению огня.
"Мы ослабили возможности "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого (Хасана) Насраллу, его замену и замену его замены. Сегодня "Хезболла" слабее, чем она была в течение многих, многих лет", - сказал Нетаньяху, не назвав имен двух последних.
Агентство напомнило, что не сразу стало понятно, кого премьер имел в виду под "заменой замены", поскольку на днях сообщалось лишь о вероятном убийстве только одного преемника Насраллы - Хашема Сафиддина.
This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2024
Операция Израиля против группировки "Хезболла"
С начала войны Израиля и ХАМАС в Секторе Газа в октябре 2023 года, подконтрольная Ирану исламская группировка "Хезболла" в Ливане начала обстреливать ракетами и дронами северные районы Израиля. ЦАХАЛ наносит ответные удары по районам в южном Ливане.
1 октября армия Израиля начала наземную военную операцию против террористов на юге Ливана. Ее цель - отбросить боевиков от израильских границ.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В момент атаки он находился в центральном штабе группировки.
Террористы назначили руководителем группировки Хашима Сафиддина. Однако на прошлой неделе он мог погибнуть от удара израильской армии.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Сафидин, предположительно, был ликвидирован авиаударом Израиля по Бейруту. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет ни со стороны ливанской, ни со стороны израильской стороны.
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