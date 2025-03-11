США уже возобновили военную помощь Украине, - ОП

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, украинские и американские чиновники сегодня, 11 марта, провели встречу в Саудовской Аравии. В ее ходе обсуждалось завершение войны России против Украины, а также отношения Киева и Вашингтона.

По итогам встречи Украина и США обнародовали совместное заявление.

В нем сказано, что Украина согласилась на предложение США о прекращении огня с Россией на 30 дней. Такое перемирие может начаться при согласии Москвы.

При этом США обязались "немедленно" возобновить военную помощь Украине. Она была приостановлена на прошлой неделе после того, как президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.