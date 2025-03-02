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В Европе ожидают, что Трамп отзовет 20 тысяч военных из стран ЕС, - WP

Брюссель, Воскресенье 02 марта 2025 15:48
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В Европе ожидают, что Трамп отзовет 20 тысяч военных из стран ЕС, - WP Фото: США могут вывести 20 тысяч военных из Европы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европа ожидает, что США могут вывести тысячи американских военных. Их перебросили в Европу в начале войны в Украине по решению администрации Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Трое европейских дипломатов заявили, что ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих из Европы.

"Я не удивлюсь, если в какой-то момент [эти войска] вернутся на свою домашнюю базу в Америке", - сказал один из дипломатов НАТО.

Аналитики считают, что если в Украину отправят европейские войска для поддержания режима прекращения огня, это также может помешать усилиям США заполнить любые пробелы в других местах, что станет частью их переговоров с администрацией Дональда Трампа.

В Европе также расположен важный американский контингент, который участвует в командовании и управлении войсками. По данным Европейского командования Вооруженных сил США, численность американских войск в Европе с 2022 года колеблется между 75 до 105 тысячами военнослужащих, из которых около 63 тысяч находятся там на постоянной основе, а остальные ротируются.

Но кроме войск, США предоставляют высокотехнологичные возможности, в которых Европа отстает, в том числе для наблюдения и нанесения ударов на большие расстояния, говорят аналитики и официальные лица.

Споры между Трампом и Европой

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах обвинял Европу в том, что она меньше тратит денег на помощь Украине, чем США.

На Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и президент Великобритании Кир Стармер посещали Вашингтон. Это произошло перед тем, как между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом вспыхнул конфликт.

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