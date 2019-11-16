У США з'ясовують, чи мав Джуліані вигоду від газових проектів в Україні

Федеральна прокуратура почала розслідування щодо Руді Джуліані, особистого адвоката президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наголошується, що прокурори вивчають можливість фінансових порушень з боку Джуліані і обґрунтованість відсутності його реєстрації як іноземного агента.

Справа проти Джуліані може також включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що є серйозною загрозою для Трампа.

Інші джерела агентства зазначили, що діяльністю Джуліані також зацікавилася контррозвідка США.

Мімі Рока, колишній федеральний прокурор у Південному окрузі Нью-Йорка, заявила Bloomberg, що "не здивується, якщо Джуліані буде пред'явлено звинувачення в результаті федерального розслідування.

Крім того, газета Wall Street Journal повідомила, що федеральні прокурори в Нью-Йорку розслідують, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.

За даними джерел WSJ, підозрювані у скоєнні злочину Лев Парнас і Ігор Фруман проштовхували проект трубопроводу з Польщі в Україну для транспортування американського природного газу. При цьому заявляли, що він має підтримку адміністрації Трампа.

Як повідомило одне з джерел, Парнас і Фруман заявили українським чиновникам, що Джуліані є партнером цього проекту, який реалізує компанія Global Energy Producers. Інше джерело заявило, що бізнесмени розглядали Джуліані швидше як можливого інвестора в їхню компанію.

Джуліані, за даними WSJ, рішуче заперечує будь-який зв'язок з компанією Парнаса і Фрумана або причетність до реклами проекту прокладки трубопроводу. "У мене немає ніякого особистого інтересу в якомусь бізнесі в Україні", - сказав він в інтерв'ю газеті.

Наголошується, що Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, став ключовою фігурою в розслідуванні імпічменту Трампа. Законодавці також вивчають, яку роль Джуліані зіграв в чиненні тиску на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування діяльності політичних конкурентів Трампа.

Нагадаємо, в Конгресі США почалися перші відкриті свідчення про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Сеодня доповідали голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.