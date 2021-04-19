RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США видри з океанаріума заразились COVID-19

Автор: Даша Харченко

У США азійські видри з океанаріума Джорджії заразились коронавірусом. Тварин перевірили після прояву легких респіраторних симптомів.

Про це повідомляє Georgia Aquarium у Facebook.

У видр були чхання, нежить та незначна млявість, а дехто зі ссавців почав кашляти.

"Ми раді повідомити, що у них все добре і ми очікуємо їхнього повного одужання. Вони…перебувають під наглядом наших експертних груп з охорони здоров'я і догляду за тваринами", - повідомили в океанаріумі.

В адміністрації припускають, що видри могли заразитись від безсимптомного працівника, оскільки вони не мають прямих контактів з відвідувачами.

"Ймовірність передачі від тварини до людини неймовірно рідкісна", - наголосили в океанаріумі.

На початку квітня 2020 року повідомлялось, що у малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса (вік тигриці становить чотири роки), діагностований коронавірус.

А в листопаді 2020 у Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Спочатку данський уряд планував знищити 17 млн норок з-за мутованого штаму коронавірусу. Щоправда потім міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України животныеКоронавірус
Читайте також
У Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca
Прогноз погоди