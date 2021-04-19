UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США выдры из океанариума заразились COVID-19

Автор: Даша Харченко

В США азиатские выдры из океанариума Джорджии заразились коронавирусом. Животных проверили после проявления легких респираторных симптомов.

Об этом сообщает Georgia Aquarium в Facebook.

У выдр были чихание, насморк и незначительная вялость, а некоторые из млекопитающих начали кашлять.

"Мы рады сообщить, что у них все хорошо и мы ожидаем их полного выздоровления. Они...находятся под наблюдением наших экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными", - сообщили в океанариуме.

В администрации предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямых контактов с посетителями.

"Вероятность передачи от животного к человеку невероятно редкая", - подчеркнули в океанариуме.

В начале апреля 2020 года сообщалось, что у малайской тигрицы по имени Надя, которая находится в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года), диагностирован коронавирус.

А в ноябре 2020 в Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Сначала датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса. Правда потом министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины животныеКоронавирус
Читайте также
Во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca
Прогноз погоды