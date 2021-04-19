В США выдры из океанариума заразились COVID-19

В США азиатские выдры из океанариума Джорджии заразились коронавирусом. Животных проверили после проявления легких респираторных симптомов.
Об этом сообщает Georgia Aquarium в Facebook.
У выдр были чихание, насморк и незначительная вялость, а некоторые из млекопитающих начали кашлять.
"Мы рады сообщить, что у них все хорошо и мы ожидаем их полного выздоровления. Они...находятся под наблюдением наших экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными", - сообщили в океанариуме.
В администрации предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямых контактов с посетителями.
"Вероятность передачи от животного к человеку невероятно редкая", - подчеркнули в океанариуме.
В начале апреля 2020 года сообщалось, что у малайской тигрицы по имени Надя, которая находится в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года), диагностирован коронавирус.
А в ноябре 2020 в Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Сначала датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса. Правда потом министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.