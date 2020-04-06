У зоопарку Нью-Йорка вперше підтвердили коронавірус у тварини

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Заразилася тигриця

У малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса (вік тигриці становить чотири роки), діагностований коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Адміністрація зоопарку зазначила, що у Наді, її сестри Азуль, двох амурських тигрів і трьох африканських левів, спостерігається сухий кашель. Очікується, що всі згадані тварини одужають.

Результати проведеного тесту підтвердила Національна лабораторія ветеринарної служби, що базується в Еймсі, штат Айова.

Раніше повідомлялося, що китайські учені з Уханьского інституту вірусології і Хуачжунского сільськогосподарського університету взяли зразки крові у ста бродячих і домашніх кішок, що живуть на території міста Ухань і прийшли до висновку, що приблизно 15% тварин заражені коронавірусом. Вчені стверджують, що вірус може передаватися від однієї тварини до іншого повітряно-крапельним шляхом, але не повідомляється, чи можуть кішки заразити людей.

РБК-Україна писало, що в Нью-Йорк введуть військових для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Це будуть тисячі військовослужбовців і військових медиків.