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ЄС виділив Африці 1,8 млрд євро для боротьби з голодом

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Люксембург, Понеділок 20 червня 2022 19:00
ЄС виділив Африці 1,8 млрд євро для боротьби з голодом Фото: глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз виділив африканським країнам фінансову допомогу в розмірі 1,8 млрд євро. Кошти підуть на боротьбу з голодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

Сьогодні в Люксембурзі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. В ході обговорень політики вирішили виділити Африці додаткові кошти для боротьби з продовольчою кризою.

В ході пресконференції Боррель підкреслив, що війна в Україні, розв'язана Росією, порушила стабільність у світі. Через це мільйони тонн зерна залишаються заблокованими в портах України.

Глава європейської дипломатії в черговий раз підкреслив, що дані дії Росії варто сприймати як військовий злочин.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час свого звернення до Африканського союзу заявив, що війну проти України вже відчули мільйони африканських сімей.

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