ЄС виділив Африці 1,8 млрд євро для боротьби з голодом

Європейський союз виділив африканським країнам фінансову допомогу в розмірі 1,8 млрд євро. Кошти підуть на боротьбу з голодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

Сьогодні в Люксембурзі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. В ході обговорень політики вирішили виділити Африці додаткові кошти для боротьби з продовольчою кризою.

В ході пресконференції Боррель підкреслив, що війна в Україні, розв'язана Росією, порушила стабільність у світі. Через це мільйони тонн зерна залишаються заблокованими в портах України.

Глава європейської дипломатії в черговий раз підкреслив, що дані дії Росії варто сприймати як військовий злочин.