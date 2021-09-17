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Ізраїль встановить на військові кораблі систему "Залізний купол"

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Ізраїль, П'ятниця 17 вересня 2021 10:01
Ізраїль встановить на військові кораблі систему "Залізний купол" Фото: корвет типу Sa'ar 6 (wikimedia.org.by/IDF Spokesperson's)
Автор: Тіберій Юрик

Компанія Israel Aerospace Industries (IAI) встановить на чотири корвети типу Sa'ar 6 ВМС Ізраїлю нові зенітно-ракетні комплекси Barak MX і систему протиракетної оборони (ПРО) "Залізний купол".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Navy Recognition.

Відзначається, що корвети Sa'ar 6 отримають морську версію системи ПРО "Залізний купол". Вона буде призначена для перехоплення ракет. Комплекс включає установку вертикального пуску на десять протиракет Tamir.

Також кораблі отримають зенітно-ракетні комплекси Barak MX і протикорабельну ракету Sea Breaker. Системи будуть використовуватися для захисту економічної зони Ізраїлю і стратегічних об'єктів, які стикаються з різноманітними загрозами.

Нагадаємо, що Україна може підучити від США нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".

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