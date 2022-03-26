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Байден заявив, що Путін не може залишатися при владі. Білий дім пояснив ці слова

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Вашингтон, Субота 26 березня 2022 21:18
Байден заявив, що Путін не може залишатися при владі. Білий дім пояснив ці слова Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден, виступаючи сьогодні у Варшаві та згадуючи про очільника Кремля Володимира Путіна, заявив, що "ця людина не може залишатися при владі". Білий дім пояснив, що саме мав на увазі американський лідер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів Bloomberg та CNN.

На заяву Байдена вже встиг відреагувати речник Кремля Дмитро Пєсков. Той заявив, що не президенту США вирішувати, хто керуватиме Росією.

"Це не вирішуватиме Байден. Це має бути лише вибір народу Російської Федерації", - сказав Пєсков.

Водночас представник Білого дому пояснив, що Байден насправді не мав на увазі повалення влади Путіна, а його слова були трактовані невірно.

"Президент сказав, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не говорив про владу Путіна в Росії чи зміну режиму", - пояснили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, виступаючи у Польщі, Байден застеріг Росію від нападу на країну НАТО.

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Джозеф Байден Володимир Путін Російська Федерація
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