Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про газопровід EastMed

Фото: представники Греції, Кіпру та Ізраїлю (twitter.com/habersitesihs)

Газопровід буде проходити через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит і материкової Греції, а потім в Італію

У четвер, 2 січня, в Афінах представники Греції, Кіпру та Ізраїлю підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.

За словами президента Кіпру Нікоса Анастасиадиса, угода про будівництво газопроводу є "історичною" і заявив, що вона створює основу для реальної взаємодії.

"На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо що стосується енергетичних питань або чого-небудь, що може зв'язати держави регіону", - заявив він.

Наголошується, що газопровід буде проходити через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит і материкової Греції, а потім в Італію.

Пізніше угода буде финализировано підписом Італії.

Очікується, що трубопровід EastMed задовольнить близько 10% потреб Європи в природному газі, зменшуючи енергетичну залежність від Російської Федерації. Європейський союз вніс вклад у вартість технічних досліджень для проекту.

Нагадаємо, Єврокомісія виділить додаткове фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає Польщу, Данію і Норвегію. Також ЄС прагне до диверсифікації постачань газу на його ринок, зокрема за рахунок нових трубопроводів, наприклад, EastMed Pipeline, який повинен з'єднати родовища у східному Середземномор'ї з Грецією та Італією.