США цьогоріч очікує дефіцит бюджету в 4 трлн доларів, - WP

Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Це найбільший дефіцит бюджету з 1945 року

Сполучені Штати Америки в цьому році матимуть дефіцит бюджету в розмірі 4 трильйонів доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляється, цьогоріч федеральний уряд США планує витратити майже на 4 трильйони доларів більше, ніж збирається в доходах. Таким чином дефіцит бюджету буде приблизно вдвічі більше, ніж в будь-якому іншому році з 1945 року.

"Бізнес запозичення також ставлять рекорди. Гігантські корпорації, такі як ExxonMobil і Walgreens, які протягом останнього десятиліття накопичували борги, тепер вичерпують свої кредитні лінії й привертають власників облігацій для отримання ще більшої кількості грошей", - йдеться в повідомленні.

Щоб підтримати такі запозичення, Федеральна резервна система знизила процентні ставки до нуля і додала понад 2 трильйонів доларів у свій портфель за останні шість тижнів - стільки ж, скільки за чотири роки після Великої рецесії.

"Всі ці запозичення необхідні, щоб закрити зівущу діру, яку пробив новий коронавірус в економіці, оскільки рівень безробіття досяг рівня, небаченого з часів Великої депресії. Мало хто, якщо такі є, видні економісти або законодавці виступали проти відкриття фіскальних кранів уряду в умовах поточної економічної ситуації. Сенат минулого місяця схвалив витрати на кризу в розмірі 2 трлн доларів ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував ослаблення карантину в США на наступному тижні.

Також Трамп заявив, що епідемія коронавірусу в США імовірно забере 60-65 тисяч життів. Трамп також представив програму допомоги фермерам, які постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів.