США не видали візи російським дипломатам, які планують виступити в ГА ООН

Сполучені Штати не видали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це представники російської делегації повідомили росЗМІ.

Під час Шостого засідання комітету, що займається правовими питаннями, заступник постійного представника Росії при організації Геннадій Кузьмін, сказав, що російська делегація не отримала 18 віз.

"За цей тиждень жодної візи видано не було", - сказав Кузьмін.



Зокрема, у візі було відмовлено перекладачеві, який повинен був перекладати виступи російської делегації на англійську мову.



Зазначимо, що наприкінці вересня за годину до вильоту російської делегації з Москви в Нью-Йорк на засідання ГА ООН російську делегацію повідомили про невидачу американських віз.

Нагадаємо, Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО констатувала погіршення ситуації на території окупованого Криму у всіх сферах своєї компетенції.