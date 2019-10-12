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У США судді заблокували розпорядження про посилення видачі грін-карт

Новини » Політика    12.10.2019 - 15:25
У США судді заблокували розпорядження про посилення видачі грін-карт
Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

Дію розпорядження повинно було розпочатися 15 жовтня

У Сполучених Штатах Америки троє федеральних суддею заблокували підготовлений адміністрацією президента США Дональда Трампа розпорядження відмовляти у видачі грін-карт мігрантам, які отримують соціальну допомогу від держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Судді в штатах Нью-Йорк і Вашингтон здалеку судові приписи, які накладають заборону на застосування відповідного розпорядження по всій країні. Третій суддя, штату Каліфорнія, скасував своїм рішенням дію розпорядження на території окремого штату і округу, в якому проживає позивач.

"Це рішення суддів не дасть вступити в силу так званого розпорядження у відношенні осіб, що перебувають на утриманні держави (public charge regulation), дія якого повинна була розпочатися 15 жовтня", - йдеться в повідомленні.

відповідно До ним федеральні чиновники в США отримували повноваження для відмови в отриманні грін-карти законно знаходяться в країні мігрантам, які залежать від певних видів соціальної допомоги або можуть бути від них залежними в майбутньому.

У першу чергу, мова йде про отримання талонів на харчування, безоплатної медичної допомоги та держсубсидій на житло.

Підготовлений адміністрацією Трампа розпорядження щодо осіб, які перебувають на утриманні держави, має на меті знизити кількість малозабезпечених та підвищити число кваліфікованих мігрантів у країні.

Нагадаємо, у вересні 2018 року адміністрація США оголосила про ініціативи, спрямованої на посилення видачі віз і видів на проживання (грін-карт), які вже живуть легально в США мігрантів. У документі пропонується відмовляти претендентам, якщо з'ясується, що вони скористалися низкою заходів соціальної підтримки.

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