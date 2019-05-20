Google припинила бізнес з Huawei

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

У США вважають, що китайська компанія передає відомості органам держбезпеки КНР

Американська Google припинила надання послуг і технічної підтримки китайській Huawei. Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомляється, Huawei внесли в список компаній, поставки для яких США можуть здійснюватися тільки на підставі спеціальних ліцензій. Американська влада вважаює, що китайська компанія передає відомості органам держбезпеки КНР.

Зазначимо, Huawei - другий найбільший в світі виробник смартфонів, використовує в них операційну систему Android від Google. У минулому році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів.

Нагадаємо, компанія Huawei Technologies подала позов на владу США у федеральний суд в Техасі, оскаржуючи рішення Білого дому, що забороняє урядовим установам використовувати її обладнання з міркувань безпеки.

РБК-Україна писало, що в січні 2019 року влада США висунули офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.