В США вперше видали паспорт з невизначеним гендером

В США Держдепартамент видав перший американський паспорт із позначкою про невизначений гендер. Він стане доступний для усіх охочих вже на початку 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державного департаменту США.

"Держдепартамент видав перший паспорт США із позначкою гендеру "X". Ми з нетерпінням чекаємо на можливість запропонувати його всім, хто подає заяву на отримання паспорта, як тільки ми заповнимо необхідну систему і оновимо форму на початку 2022 року", - пише пресслужба органу.

Також додається, що наразі департамент співпрацює з іншими урядовими установами США, аби в майбутньому забезпечити комфортні подорожі для усіх власників паспортів.