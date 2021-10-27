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В США вперше видали паспорт з невизначеним гендером

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США , Середа 27 жовтня 2021 17:49
В США вперше видали паспорт з невизначеним гендером Фото: в США вперше видали паспорт з невизначеним гендером (flickr.com/seanhobson)
Автор: Сергій Пишкін

В США Держдепартамент видав перший американський паспорт із позначкою про невизначений гендер. Він стане доступний для усіх охочих вже на початку 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державного департаменту США.

"Держдепартамент видав перший паспорт США із позначкою гендеру "X". Ми з нетерпінням чекаємо на можливість запропонувати його всім, хто подає заяву на отримання паспорта, як тільки ми заповнимо необхідну систему і оновимо форму на початку 2022 року", - пише пресслужба органу.

Також додається, що наразі департамент співпрацює з іншими урядовими установами США, аби в майбутньому забезпечити комфортні подорожі для усіх власників паспортів.

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